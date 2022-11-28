Гуменюк: ВС РФ завершают подготовку к новой ракетной атаке по объектам Украины

Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщает о подготовке российских войск к ракетной атаке по объектам Украины.

"В Чёрном море появился впервые за длительное время ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на своем борту. Это говорит о том, что подготовка шла", — заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она призывает население не игнорировать воздушную тревогу.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также предупреждал, что на этой неделе может последовать очередной массированный удар по Незалежной.

"По состоянию на 27 ноября на боевом дежурстве в Чёрном море Россия держала 9 кораблей. Ещё два корабля несут боевое дежурство в Азовском море. В Средиземном море находятся девять кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 76 ракет", — пишет "Соцпортал" со ссылкой на данные Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.