Карчаа: Запорожская АЭС возобновила теплоснабжение Энергодара

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа проинформировало том, что Запорожская атомная электростанция снова начала снабжать теплом город Энергодар.

"Сейчас два реактора нашей АЭС работают в режиме горячего останова и греют город", — отметил он.

Ранее армия России отразила четыре-пять попыток прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, на протяжении последних четырёх дней регулярно фиксировались "вылазки" украинских подразделений, которые всегда завершались безуспешно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.