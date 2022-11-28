Украина заявила об уничтожении множества образцов боевой техники ВСУ, в частности беспилотников. Минобороны страны сообщало о поражении 1555 дронов. Однако в данную статистику вовлечены не только официальные ведомства, но и рядовые военнослужащие, пишет "Военное обозрение".
После ввода премирования за уничтожение техники ВС РФ бойцы Украины начали массово сбивать дроны ОБСЕ и выдавать их за российские.
На данный момент военные придумали новую махинацию. После поражения дронами-камикадзе "Ланцет" техники ВСУ происходит разлёт четырёх крыльев БПЛА. Данные обломки украинские солдаты собирают и предоставляют к качестве "доказательств" уничтожения беспилотников России.
Ранее советник Зеленского Арестович заявил, что войска ВСУ готовят наступление на Крым.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".