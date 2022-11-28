В Запорожской области предотвращена серия терактов

Российские правоохранители предотвратили серию террористических актов в общественных местах Запорожской области. По данным ФСБ, преступники действовали по заданию украинских спецслужб и планировали взорвать бомбу на рынке в Мелитополе.

"ФСБ РФ предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города", — сообщили в ФСБ.

По данным службы, задержанные признались, что выполняли задание украинских спецслужб. Целью теракта должно было быть устрашение жителей региона.

В машине злоумышленников были найдены компоненты взрывного устройства, а в местах их проживания — пистолеты и граната.

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