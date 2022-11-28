Кадыров рассказал о десятках схронах ВСУ, обнаруженных в Херсонской области

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, его бойцы обнаружили не один десяток тайников с оружием украинских диверсантов в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Херсонской области.

Чеченский лидер уточнил, что проверки проводятся под контролем боевого офицера, заместителя начальника управления Росгвардии по ЧР Султана Рашаева, зона ответственности которого распространяется "от города Каховка Херсонской области до Энергодара в Запорожской области".

"На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населённых пунктах схроны с оружием и боеприпасами. Счёт уже идёт на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулемёты, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатомётам и многое другое", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

При этом глава Чечни подчеркнул, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в регионах, подконтрольных РФ, ведут себя по отношению к мирным гражданам "предельно корректно".