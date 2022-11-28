На Купянском направлении российскими военными отражена атака двух рот ВСУ

На Купянском направлении российским военным удалось отбить сразу две попытка атаковать, предпринятые ВСУшниками. В результате огневого поражения со стороны ВС РФ противник потерял порядка 50 бойцов убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали представители российского ведомства, в направлении Куземовки в ЛНР ВСУ попытались пойти в атаку, бросив на это силы двух ротных тактических групп.

"В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап", — отметили в Минобороны.