На Купянском направлении российским военным удалось отбить сразу две попытка атаковать, предпринятые ВСУшниками. В результате огневого поражения со стороны ВС РФ противник потерял порядка 50 бойцов убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали представители российского ведомства, в направлении Куземовки в ЛНР ВСУ попытались пойти в атаку, бросив на это силы двух ротных тактических групп.
"В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап", — отметили в Минобороны.
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