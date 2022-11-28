МО: ВКС России ликвидировали в Днепропетровской области более ста солдат ВСУ

Официальные представители Минобороны РФ рассказали об ударе Воздушно-космических сил Российской Федерации по солдатам и технике 17-й танковой бригады армии Украины.

По данным военного ведомства, цель находилась в районе станции Моисеевка в Днепропетровской области. Как подчеркнули в министерстве, ВСУ потеряли свыше ста человек.

"В ходе погрузки на железнодорожный транспорт ликвидировано восемь единиц бронетехники и пять автомобилей", — сообщили в МО.

Ранее в Минобороны РФ заявили об отражении попыток наступления украинской армии на Краснолиманском направлении.