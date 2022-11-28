Официальные представители Минобороны РФ рассказали об ударе Воздушно-космических сил Российской Федерации по солдатам и технике 17-й танковой бригады армии Украины.
По данным военного ведомства, цель находилась в районе станции Моисеевка в Днепропетровской области. Как подчеркнули в министерстве, ВСУ потеряли свыше ста человек.
"В ходе погрузки на железнодорожный транспорт ликвидировано восемь единиц бронетехники и пять автомобилей", — сообщили в МО.
Ранее в Минобороны РФ заявили об отражении попыток наступления украинской армии на Краснолиманском направлении.
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