Сивков назвал отступление ВС РФ новой опасностью в зоне СВО на Украине

У российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине есть все возможности для успешного контрнаступления. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков. Однако, по его мнению, потерю территорий из-за "политических игр" общественность уже не простит, в результате чего внутри страны может начаться дестабилизация.

Сивков отметил, что после отвода войск их Херсона тревожность в обществе резко возросла, согласно данным опроса КПРФ. Эксперт считает, что отступление российской армии является новой опасностью на Украине.

"Ещё одна такая сдача и настроения в обществе кардинально изменятся. Объяснениям уже никто не поверит. Даже в необходимость сдачи Херсона не верят. Отступление в России не простят", — указал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Аналитик подчеркнул, что в случае успешного наступления украинской армии в Запорожье группировка ВС РФ будет разрезана на две части. Это создаст угрозу для вновь присоёдиненных территорий и Крыма. Однако манёвры ВСУ невозможно осуществить без танков, которых у Киева нет.

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