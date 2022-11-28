Пушилин заявил о скором окружении Артёмовска

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска успешно наступают в окрестностях Артёмовска, и близится окружение города.

"По Артёмовску ситуация остаётся сложной, но однозначно наши подразделения… продвигаются вперёд. Это уже не только озвученные населённые пункты, но есть успех ещё и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

В настоящее время Артёмовск (Бахмут), который расположен в Донецкой Народной Республике, контролируют украинские военные. Этот город является важным транспортным узлом, через который обеспечивается снабжение группировки ВСУ в Донбассе. За последние 24 часа армия России отразила несколько контратак противника на этом направлении и уничтожила до 80 украинских военных, а также танк и несколько бронеавтомобилей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Запорожскую АЭС готовятся оставить? Политолог: "такой вариант обсуждается"