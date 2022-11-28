Матвийчук заявил, что ВС РФ дадут ответ на поставки для ВСУ дальнобойных ракет

Американская корпорация Boeing направила предложение Пентагону о выпуске и поставке на Украину высокоточных дешёвых боеприпасов для ракетных систем наземного базирования. Они позволят наносить удары в глубине территории РФ. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что так Запад хочет показать желание развязать Третью мировую войну.

"Компания Boeing, скорее всего, предлагает ещё какие-то свои разработки, которые не приняты на вооружение стран НАТО. Но, делая подобные заявления, руководство компании забывают один очень серьёзный момент. Россия имеет право предпринять любые действия против заводов-производителей боеприпасов в ответ на поставку Украине вооружения для нанесения ударов по Российской Федерации, учитывая также новые субъекты — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области", — сказал в беседе с "МК" эксперт.

ВС РФ могут найти пункты доставки опасной продукции и ударить по ним, например, в Польше или Германии. Он отметил, что под дешёвыми и высокоточными снарядами подразумеваются разработки компании. Возможно, правительство США даже не знает, что именно туда входит.

Матвийчук прогнозирует, что в скором времени мы можем столкнуться с реальным вооружённым конфликтом, когда РФ придётся противостоять Западу. Эксперт отметил, что своими действиями НАТО демонстрирует желание начать Третью мировую войну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.