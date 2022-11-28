Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сенатор из Бремена перевела мошенникам 70 тысяч евро
Марков призвал Папу Римского просить прощения у Кадырова на коленях
В Москве 10-летний ученик принёс в школу петарду и лишился пальца
Сербский снайпер заявил о планах Запада передать России разрушенную Украину
Рогов: ВС РФ не позволили ВСУ перебросить танковую бригаду в Запорожье
В Москве пройдет II Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество"
Крейг Робертс: Россия уничтожит Украину за один день без ядерного оружия
Бои идут в центре Марьинки, заявил Пушилин
Пушилин заявил о скором окружении Артёмовска

Матвийчук заявил, что ВС РФ дадут ответ на поставки для ВСУ дальнобойных ракет

Силовые структуры

Американская корпорация Boeing направила предложение Пентагону о выпуске и поставке на Украину высокоточных дешёвых боеприпасов для ракетных систем наземного базирования. Они позволят наносить удары в глубине территории РФ. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что так Запад хочет показать желание развязать Третью мировую войну.

Матвийчук заявил, что ВС РФ дадут ответ на поставки для ВСУ дальнобойных ракет

"Компания Boeing, скорее всего, предлагает ещё какие-то свои разработки, которые не приняты на вооружение стран НАТО. Но, делая подобные заявления, руководство компании забывают один очень серьёзный момент. Россия имеет право предпринять любые действия против заводов-производителей боеприпасов в ответ на поставку Украине вооружения для нанесения ударов по Российской Федерации, учитывая также новые субъекты — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области", — сказал в беседе с "МК" эксперт.

ВС РФ могут найти пункты доставки опасной продукции и ударить по ним, например, в Польше или Германии. Он отметил, что под дешёвыми и высокоточными снарядами подразумеваются разработки компании. Возможно, правительство США даже не знает, что именно туда входит.

Матвийчук прогнозирует, что в скором времени мы можем столкнуться с реальным вооружённым конфликтом, когда РФ придётся противостоять Западу. Эксперт отметил, что своими действиями НАТО демонстрирует желание начать Третью мировую войну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру