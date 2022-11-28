Reuters: Boeing предложил ВСУ высокоточные боеприпасы для ракетных систем

Американские журналисты заявили, что корпорация Boeing может передать Киеву высокоточные боеприпасы к наземным ракетным системам. Они способны поражать объекты далеко от фронта, отметили в СМИ.

Источники Reuters в промышленной сфере подчеркнули, что речь идёт о бомбе малого диаметра. По данным издания, всего есть шесть планов по производству новых боеприпасов для ВСУ.

Как подчеркнули журналисты, Украина может получить эту бомбу уже весной следующего года. GLSDB состоит из боеприпаса малого диаметра и ракетного двигателя M26, напомнили в СМИ.

В Пентагоне в свою очередь, по информации издания, заявили, что военное ведомство изучает идею компании Boeing. Публицисты указали на замедление конфликта и желание украинской армии пользоваться более сложным вооружением.

Ранее в Минобороны Британии сообщили, что Лондон отправил Киву высокоточные ракеты Brimstone-2.