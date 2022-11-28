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Сербский снайпер заявил о планах Запада передать России разрушенную Украину

Силовые структуры

Сербский снайпер с позывным "Деки" заявил, что главной целью Запада в украинском конфликте является передача России разрушенной Украины с озлобленным населением.

"Основная цель США в этом конфликте — передать Украину в руки России. Но как передать — разваленной, уничтоженной в военном, инфраструктурном плане, с людьми, которые будут ненавидеть Россию", — сообщил снайпер в беседе с URA. RU.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина ещё недостаточно разрушена, чтобы заставлять киевский режим вступать в переговоры с РФ.

По словам снайпера, Москве известны планы Вашингтона, поэтому российская армия наносит точечные удары по энергетическим объектам Украины и не стирает с лица земли города.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру