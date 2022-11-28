ISW обнародовал снимки укреплений ВС России на левом берегу Днепра

Аналитики Института изучения войны (ISW) предоставили спутниковые снимки, на которых, как утверждается, российские войска готовят укрепления на левом берегу реки Днепр на Херсонщине.

В очередном отчёте по спецоперации на Украине приводятся данные, что ВС РФ роют траншеи и обустраивают восточную часть региона с начала октября 2022 года.

Аналитики оценивают оборонительные позиции, которые российские войска устанавливают в Херсонской области, и то, что эти позиции говорят о российских ожиданиях относительно будущих операций в этой области.

"Российские войска готовятся либо к глубокой обороне, либо к проведению оперативных или стратегических операций. Российские войска хотят воспрепятствовать украинским силам перейти реку, и при этом русские не отдают приоритет оборонительным позициям, чтобы остановить такую переправу. Российские военные создают условия для длительной обороны", — пишут аналитики.

Кадры, полученные со спутника, демонстрируют окопы и возведённые противотанковые сооружения "Зубы дракона" вдоль дорог, которые соединяют позиции ВС РФ с тыловыми районами в Херсонской области, значится в отчёте ISW.

"Они (укрепления — Прим. ред.) больше всего похожи на сложные блокпосты, а не на части сплоченных оборонительных линий, которые тянутся через несколько полей", — пишут аналитики.

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