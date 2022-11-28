Аналитики Института изучения войны (ISW) предоставили спутниковые снимки, на которых, как утверждается, российские войска готовят укрепления на левом берегу реки Днепр на Херсонщине.
В очередном отчёте по спецоперации на Украине приводятся данные, что ВС РФ роют траншеи и обустраивают восточную часть региона с начала октября 2022 года.
Аналитики оценивают оборонительные позиции, которые российские войска устанавливают в Херсонской области, и то, что эти позиции говорят о российских ожиданиях относительно будущих операций в этой области.
"Российские войска готовятся либо к глубокой обороне, либо к проведению оперативных или стратегических операций. Российские войска хотят воспрепятствовать украинским силам перейти реку, и при этом русские не отдают приоритет оборонительным позициям, чтобы остановить такую переправу. Российские военные создают условия для длительной обороны", — пишут аналитики.
Кадры, полученные со спутника, демонстрируют окопы и возведённые противотанковые сооружения "Зубы дракона" вдоль дорог, которые соединяют позиции ВС РФ с тыловыми районами в Херсонской области, значится в отчёте ISW.
"Они (укрепления — Прим. ред.) больше всего похожи на сложные блокпосты, а не на части сплоченных оборонительных линий, которые тянутся через несколько полей", — пишут аналитики.
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