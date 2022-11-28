В зоне СВО на Украине ВС России выстраивают многоуровневую систему ПВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно благодаря зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) "Бук-М3) и "Бук-М2", которые поражают все цели. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Войска Центрального военного округа только за прошедший месяц сбили порядка 40 единиц БПЛА, ракет HIMARS и "Точка-У", что сохранило жизни мирных граждан и важные объекты инфраструктуры, отметили в ведомстве.

Более 100 снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS были уничтожены вчера, 27 ноября, возле Днепропетровска. Таким образом, эффективность перехвата целей ВС России становится возможной благодаря выстраиванию многоуровневой системы ПВО в зоне спецоперации.

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