В центре Марьинки идут серьёзные бои.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
В Авдеевском направлении армия России штурмует Водяное, Первомайское и укрепрайоны националистов под Невельским.
В Соледаре ведутся уличные бои. Такая же ситуация в Белогоровке. Российская армия опять зашла в Спорное.
В Артёмовске за прошедшие сутки ВСРФ смогли освободить четыре населённых пункта - Зеленополье, Курдюмовку, Озаряновку и Андреевку. Идут бои у Клещеевки. Есть серьёзное продвижение в н. п. Опытное.
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Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.