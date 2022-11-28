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Марьинка: в центре города идут серьёзные бои

Силовые структуры

В центре Марьинки идут серьёзные бои.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В Авдеевском направлении армия России штурмует Водяное, Первомайское и укрепрайоны националистов под Невельским.

В Соледаре ведутся уличные бои. Такая же ситуация в Белогоровке. Российская армия опять зашла в Спорное.

В Артёмовске за прошедшие сутки ВСРФ смогли освободить четыре населённых пункта - Зеленополье, Курдюмовку, Озаряновку и Андреевку. Идут бои у Клещеевки. Есть серьёзное продвижение в н. п. Опытное.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор францизской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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