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Defense News: вслед за ЗРК Patriot ФРГ придётся направить войска на Украину

Силовые структуры

Германия будет вынуждена направить военный контингент на Украину, если последует предложению Польши передать Киеву ЗРК Patriot, заявил аналитик Ярослав Адамовски. По мнению обозревателя, как минимум нужны будут специалисты, которые умеют управляться с техникой.

Адамовски подчеркнул, что Берлин, несмотря на поставки оружия в Незалежную, пытался избежать "прямого вовлечения" в конфликт.

"Это (поставки ЗРК Patriot. — Прим. ред.) предполагало бы отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками", — написал аналитик в статье для Defense News.

Автор уточнил, что предложение Варшавы может заставить немецких властей "перейти черту" и начать вводить военный контингент, к чему Берлин, безусловно, не готов.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор францизской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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