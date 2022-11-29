Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила, что в ряды ВСУ за последнее время мобилизовано более 50 тысяч женщин.
Украинский политик отметила, что "сильные и храбрые женщины" составляют уже треть армии Незалежной.
Писатель Захар Прилепин уверен: киевском режиму пришлось пойти на такой шаг из-за нехватки мужчин на передовой. Активная фаза боевых действий спецоперации привела к тому, что большое число украинских боевиков было ликвидированно, также многие проходят лечение в госпиталях после ранений.
Ранее военный эксперт призвал продолжить наносить удары по крупным ж/д узлам Украины, чтобы оставить ВСУ без тяжёлой техники, боеприпасов и солдат.
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Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.