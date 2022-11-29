Марочко: ВСУ пытались прорваться к Сватово с трёх направлений

Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались пойти в наступление на участке фронта в районе Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) и продвинуться в направлении города. Об этом сообщил сегодня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По словам военного, ВСУ пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении Сватово.

Несколько ротно-тактических групп противника пытались прорвать линию обороны российских войск сразу с трёх направлений, но все атаки были отражены. Боевики ВСУ понесли колоссальные потери и отошли на занимаемые ранее позиции, добавил Марочко.

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