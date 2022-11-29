Главным украинским живым экспортом стали украинки и их дети

В Европе на украинок смотрят как на обычный товар. Они оказываются в борделях и притонах, где у них забирают паспорта и заставляют работать почти бесплатно.

Даже Киев уже стал проводить информирующие кампании, дабы предостеречь выезжающих.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Чтобы не признавать масштабы всего этого, всё выдаётся за "предостережения и профилактику". Но если даже киевский режим уже распечатал листовки — то речь не о единичном случае.

Именно в рабстве женщины и дети Украины отрабатывают возможность жить в ЕС. Сегодня их продают в открытую.

"Понравилась девушка? С ней проводят работу и ставят условие: или депортация, или обслуживать богатых европейцев", — подытожил ведущий Первого канала.

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