Bloomberg: сегодня Украину опять не примут в НАТО

Сегодня, 29 ноября, во вторник, Украину опять не примут в североатлантический альянс НАТО.

Об этом с сарказмом пишет издание Bloomberg.

Главы МИД стран-членов военного блока в Румынии 29 ноября опять скажут, что двери альянса для Киева открыты, но время для вступления в НАТО пока не пришло.

Накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк снова уговаривал западных партнёров принять их в блок.

"Украина уже имеет самую большую армию в Европе и практически единственную армию с опытом ведения войны такого масштаба и интенсивности. Мы единственная страна, имеющая опыт ведения боевых действий против России", — цитирует Подоляка издание.

По словам авторов статьи, "союзники" относятся к возобновлению запроса Украины с осторожностью, поскольку обязательства НАТО по коллективной обороне могут втянуть их в прямой конфликт с Россией.

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