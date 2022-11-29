Мирошник: Артёмовск, Авдеевка и Марьинка станут самыми горячими точками СВО

Продолжается специальная военная операция по освобождению Донбасса. Интенсивные боевые действия развернулись на Артёмовском направлении, где войскам ВС РФ удаётся успешно продвигаться.

Дипломат Родион Мирошник с своём Telegram-канале призвал следить за событиями, которые будут разворачиваться в Артёмовске (Бахмуте), Авдеевке и Марьинке. Согласно его прогнозу, в ближайшие дни эти населённые пункты окажутся самыми горячими точками.

По его мнению, на этом участке фронта идёт борьба за инициативу в зимней кампании. Также здесь будет происходить утилизация крупных поставок военной техники и боеприпасов Запада, каналы доставок которой ещё не перекрыты российскими войсками.

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