Народная милиция: Киев потерял до 80 боевиков ВСУ, пять БТР и два танка в ЛНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек личного состава в ходе боёв на территории ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

По информации ведомства, бойцы ЛНР продолжают развивать активное наступление. Отмечается, что Киев лишился на Луганском направлении двух танков, пяти бронетранспортёров (БТР), одного беспилотника и 17 автомобилей.

"ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике, уничтожено до 80 человек личного состава", — подтвердили в Народной милиции.

Ранее офицер Андрей Марочко заявил, что украинские подразделения намеревались начать атаку на линии боевого соприкосновения в районе Сватово ЛНР. При этом он подчеркнул: Вооружённые силы РФ совместно с Народными милициями Донбасса отразили все попытки прорыва ВСУ. По его словам, националисты отошли на старые позиции.