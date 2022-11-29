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Филатова призвали привлечь к ответственности за пособничество войскам ВС РФ

Силовые структуры

В соцсетях мэр Днепропетровска Борис Филатов разместил информацию о налаживании выпуска артиллерийских снарядов для буксируемой и самоходной артиллерии. Через несколько часов по предприятию, на котором не так давно производились такие оружия, был нанесён удар ВС РФ. Были разрушены цеха. Украинские пользователи призвали правоохранительные органы изучить заметку Филатова, сообщает "Военное обозрение".

Филатова призвали привлечь к ответственности за пособничество войскам ВС РФ

Часть людей посчитало, что информация мэра привела к нарушению законодательства о публикации сведений о военных объектах. Филатова раскритиковали "за пособничество российским войскам".

"Они запрещают нам, простым гражданам, публиковать фотографии последствий ракетных прилётов, зато сами публикуют данные, по которым можно определить военные цели. Объясните кто-нибудь, понесёт ли этот человек ответственность? Был бы кто-то другой, с ним бы уже работала СБУ", — написал один из пользователей.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор францизской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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