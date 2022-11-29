Рогов: Киев готовится к захвату ЗАЭС

Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что киевский режим готовится к захвату Запорожской атомной электростанции.

"В Запорожье находятся свыше 700 боевиков ВСУ, которые заточены, обучены заниматься форсированием Днепра с правого на левый берег, взятием плацдарма и захватом крупного объекта техногенного происхождения. Под это подпадает только ЗАЭС", — приводит его слова RT.

По словам представителя администрации Запорожской области, постоянно проводятся тренировки двумя группами на верхнем бьефе Днепрогэс, которая расположена в городе Запорожье.

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