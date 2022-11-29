Вооружённые силы Украины (ВСУ) грабят дома, принадлежащие учителям и государственным служащим, в населённом пункте Белозёрка и окрестностях Херсона, следует из заявления представителя Общественной палаты РФ Александра Малькевича.
В беседе с ТАСС он отметил, что после ограблений националисты заселяются в пустые квартиры. По его словам, украинские боевики нередко сжигают или обстреливают дома гражданского населения.
"В Белозёрке и окрестностях Херсона, в частном секторе ближе к береговой линии ВСУ заселяются в дома мирных жителей", — подтвердил Малькевич.
Кроме того, член Общественной палаты подчеркнул: в некоторых случаях украинские военные открывают огонь по российским позициям, расположенным на левом берегу, прямо с придомовых территорий. Он добавил, что националисты также используют дома граждан в качестве казарм и лежбищ.
Ранее Малькевич сообщил, что киевский режим собирается превратить Херсон в выжженную землю, уничтожив все строения, примыкающие к левому берегу.
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