Член ОП Малькевич: ВСУ грабят дома мирных жителей Херсона и заселяются в них

Вооружённые силы Украины (ВСУ) грабят дома, принадлежащие учителям и государственным служащим, в населённом пункте Белозёрка и окрестностях Херсона, следует из заявления представителя Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

В беседе с ТАСС он отметил, что после ограблений националисты заселяются в пустые квартиры. По его словам, украинские боевики нередко сжигают или обстреливают дома гражданского населения.

"В Белозёрке и окрестностях Херсона, в частном секторе ближе к береговой линии ВСУ заселяются в дома мирных жителей", — подтвердил Малькевич.

Кроме того, член Общественной палаты подчеркнул: в некоторых случаях украинские военные открывают огонь по российским позициям, расположенным на левом берегу, прямо с придомовых территорий. Он добавил, что националисты также используют дома граждан в качестве казарм и лежбищ.

Ранее Малькевич сообщил, что киевский режим собирается превратить Херсон в выжженную землю, уничтожив все строения, примыкающие к левому берегу.