Врио главы ДНР Пушилин: армия РФ совсем скоро освободит Угледар

Армия России совсем скоро освободит Угледар от украинских националистов, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

По его словам, Угледарское направление остаётся одним из самых важных в ходе российской спецоперации. Он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ночью пытались начать контратаку в районе Павловки, ведь потеря контроля над этим населённым пунктом стала "болезненной" для киевского режима.

"У нас есть абсолютно чёткое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже совсем скоро будет освобождён", — указал Пушилин.

Как пояснил врио главы ДНР, после установления контроля над Угледаром Вооружённые силы РФ смогут выйти к Краматорску и Славянску.

Ранее Пушилин сообщил, что украинские подразделения понесли серьёзные потери при неудачной попытке прорыва на Угледарском направлении.