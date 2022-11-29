Армия России совсем скоро освободит Угледар от украинских националистов, следует из заявления врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
По его словам, Угледарское направление остаётся одним из самых важных в ходе российской спецоперации. Он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ночью пытались начать контратаку в районе Павловки, ведь потеря контроля над этим населённым пунктом стала "болезненной" для киевского режима.
"У нас есть абсолютно чёткое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже совсем скоро будет освобождён", — указал Пушилин.
Как пояснил врио главы ДНР, после установления контроля над Угледаром Вооружённые силы РФ смогут выйти к Краматорску и Славянску.
Ранее Пушилин сообщил, что украинские подразделения понесли серьёзные потери при неудачной попытке прорыва на Угледарском направлении.
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Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.