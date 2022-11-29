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Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Авдеевском направлении

Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, как изменилась ситуация на фронте спецоперации после взятия посёлка Опытное.

"Что касается Авдеевского направления, то там продолжается улучшение позиций", — подчеркнул чиновник в эфире "Соловьёв Live".

Как напомнил политик, Вооружённые силы Российской Федерации должны установить контроль над Авдеевкой. Для этого необходимо взять населённые пункты вокруг цели, добавил врио ДНР.

Известно, что официальные представители Минобороны РФ заявили о контроле России над Опытным 18 ноября.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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