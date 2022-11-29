Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Авдеевском направлении

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, как изменилась ситуация на фронте спецоперации после взятия посёлка Опытное.

"Что касается Авдеевского направления, то там продолжается улучшение позиций", — подчеркнул чиновник в эфире "Соловьёв Live".

Как напомнил политик, Вооружённые силы Российской Федерации должны установить контроль над Авдеевкой. Для этого необходимо взять населённые пункты вокруг цели, добавил врио ДНР.

Известно, что официальные представители Минобороны РФ заявили о контроле России над Опытным 18 ноября.

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