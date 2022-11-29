Старовойт: украинские военные обстреляли Тёткино в Курской области

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал об атаке армии Украины на посёлок Тёткино. По информации чиновника, никто не пострадал.

"Зафиксировано не менее 10 прилётов", — отметил губернатор.

Вместе с этим он сообщил, что солдаты ВСУ повредили объекты электроснабжения. Из-за этого часть местных жителей осталась без света. Руководитель региона пообещал восстановить снабжение в ближайшее время.

Ранее Старовойт заявил, что ВСУ сбросили с беспилотника бомбу на жилой дом в селе Замостье. В результате происшествия никто не пострадал.

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