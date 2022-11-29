Леонков: Западу нечего противопоставить новому российскому "Сармату"

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат", который запущен в серийное производство, после установления его на боевое дежурство ядерный потенциал России будет обновлён на 100 процентов.

"РС-28 "Сармат" идёт на смену "Воеводе", которая сейчас стоит на боевом дежурстве и чей срок начинает истекать. "Сармат" — ракета тяжёлая, весит более 200 тонн. Способна закидывать более 10 тонн полезной нагрузки на расстояние в 18 000 километров", — приводит его слова "Свободная пресса".

По словам эксперта, Западу нечего противопоставить "Сармату" ни в ближнесрочной, ни в среднесрочной перспективе.

К слову, первый пуск "Сармата" был произведён 20 апреля 2022 года на космодроме "Плесецк" в Архангельской области.

Ранее сообщалось, что МБР "Сармат" может прилететь с направления, откуда её никто не ждёт.

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