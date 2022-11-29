Путин: на новых территориях РФ будут созданы федеральные суды

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будут созданы федеральные суды.

"Как вы знаете, по итогам референдумов по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта Федерации — Донецкая Народная Республика, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов", — сказал он на Всероссийском съезде судей.

По словам президента, Верховному суду РФ предстоит большая работа по их интеграции в российскую систему.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели петицию матерей участников спецоперации и солдат-срочников с призывом прекратить СВО, вывести войска из Украины и вернуть всех солдат домой.

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