Жители Белгорода услышали громкие звуки в небе над городом

В Белгороде сегодня вновь неспокойно. Белые следы в небе заметили жители областного центра, Белгородского района, а также Шебекино. Об этом сообщает издание bel.ru.

Отмечается, что белгородцы услышали грохот в небе после полудня. Пока официальных комментариев о том, с чем это связано, не поступало.

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