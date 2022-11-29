Если Киев не примет условия Москвы по урегулированию конфликта, то армия РФ будет уничтожать энергетические объекты, узловые станции и мосты на Украине, заявил политический эксперт Юрий Кот.
По его мнению, такие действия Вооружённых сил России приведут к тому, что киевский режим потеряет возможность снабжать линию боевого соприкосновения. Как отметил эксперт, проблемы с электричеством и горюче-смазочными материалами сделают бессмысленной спутниковую систему Starlink, а также нарушат координацию украинских подразделений.
"Дальше будет только хуже. Энергосистема Украины будет уничтожена в пыль", — сказал Кот в интервью изданию "Народные новости".
Он добавил, что Киев вряд ли пойдёт на переговоры с РФ, ведь западные страны не разрешат украинскому президенту Владимиру Зеленскому просто так покинуть "смертельную игру".
При этом политолог подчеркнул: российские военнослужащие к весне 2023 года постараются освободить от националистов ещё больше населённых пунктов. Кот не исключил, что Киев столкнётся с территориальными потерями.
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