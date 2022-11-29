Союз военнослужащих Германии заявил о дефиците в армии: "Повсюду недостаток"

Руководитель Союза военнослужащих Германии, полковник Андре Вюстнер сообщил, что в армии недостаточно современного оружия. Как подчеркнул военный, сто миллиардов евро, которые пообещали выделить власти для решения проблемы, слишком мало.

"Мы стоим перед серьёзным вызовом — разрыв между запросами и действительностью ещё никогда не был таким большим, как сегодня", — предупредил Вюстнер в эфире Deutschlandfunk.

По мнению главы союза, дефицит возник из-за конфликта на Украине и медленной реакции правительства на запросы бундесвера.

"Куда ни посмотри — у нас повсюду недостаток", — добавил военный.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался о недопустимости переговоров между Москвой и Киевом.

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