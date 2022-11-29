Сивков: прибытие на Украину новой РСЗО из Франции не повлияет на ход СВО

Прибытие на Украину новой реактивной системы залпового огня из Франции, являющейся усовершенствованным аналогом американской РСЗО HIMARS, не окажет существенного влияния на ход спецоперации, если прибыло две установки. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, всё дело в количестве. Существенное оперативное влияние на ход боевых действий на некоторых направлениях могут оказать два-три десятка установок, считает он.

"Система HIMMARS — это обычная рядовая система залпового огня тяжёлого класса. Ничего особенного собой не представляет. Если так уж говорить, то, исходя из калибра и боевых возможностей, это соответствует примерно нашим "Ураганам". Если сравнивать её со "Смерчем", то один "Смерч" соответствует по потенциалу четырём HIMMARS", — пояснил аналитик.

Он отметил, что один российский "Торнадо-С" по потенциалу примерно соответствует десяти HIMMARS.

Поэтому говорить, что это что-то такое очень выдающееся, заслуживающее того, чтобы "биться головой об стенку и рыдать", что у нас такого нет, нельзя, заключил собеседник издания.

По мнению полковника запаса Анатолия Матвийчука, получение новых РСЗО из Франции, абсолютно никак не изменит ситуацию на фронте.

"Чтобы расклад изменился, нужно, чтобы количество переросло в качество, а количества нет. Количество достаточное — это несколько сотен, даже, возможно, полтысячи должно было этих HIMARS, РСЗО и тому подобное. Это ничего не изменит, потому что единичное применение абсолютно не изменяет никаких способов ведения боевых действий", — заявил офицер.

Ранее сегодня глава украинского министерства обороны Алексей Резников сообщил, что на Украину прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU M270.

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