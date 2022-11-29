Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Муфтий ответил папе Римскому о чеченцах: "Милосердны к мирным"
Фомченков: родным не надо беспокоиться, если боец в зоне СВО не выходит на связь
Семейный доктор: восстановиться после ковида помогут орехи, фрукты и куркума
Кандидат наук: регулярные тренировки могут не дать результата
Эксперт Котков: "Китай не будет ссориться из-за России с Западом"
"ОК" добавили функцию восстановления доступа к аккаунту по фото и жестам
В Минобороны Польши оценили вероятность вступления страны в войну как высокую
НАТО признаёт стремление Киева присоединиться к альянсу, "но ещё рано"
Rebelión: пытаясь сдержать РФ, ЕС совершил экономическое самоубийство

Сивков: прибытие на Украину новой РСЗО из Франции не повлияет на ход СВО

Силовые структуры

Прибытие на Украину новой реактивной системы залпового огня из Франции, являющейся усовершенствованным аналогом американской РСЗО HIMARS, не окажет существенного влияния на ход спецоперации, если прибыло две установки. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Pravda.Ru.

Сивков: прибытие на Украину новой РСЗО из Франции не повлияет на ход СВО

По его словам, всё дело в количестве. Существенное оперативное влияние на ход боевых действий на некоторых направлениях могут оказать два-три десятка установок, считает он.

"Система HIMMARS — это обычная рядовая система залпового огня тяжёлого класса. Ничего особенного собой не представляет. Если так уж говорить, то, исходя из калибра и боевых возможностей, это соответствует примерно нашим "Ураганам". Если сравнивать её со "Смерчем", то один "Смерч" соответствует по потенциалу четырём HIMMARS", — пояснил аналитик.

Он отметил, что один российский "Торнадо-С" по потенциалу примерно соответствует десяти HIMMARS.

Поэтому говорить, что это что-то такое очень выдающееся, заслуживающее того, чтобы "биться головой об стенку и рыдать", что у нас такого нет, нельзя, заключил собеседник издания.

По мнению полковника запаса Анатолия Матвийчука, получение новых РСЗО из Франции, абсолютно никак не изменит ситуацию на фронте.

"Чтобы расклад изменился, нужно, чтобы количество переросло в качество, а количества нет. Количество достаточное — это несколько сотен, даже, возможно, полтысячи должно было этих HIMARS, РСЗО и тому подобное. Это ничего не изменит, потому что единичное применение абсолютно не изменяет никаких способов ведения боевых действий", — заявил офицер.

Ранее сегодня глава украинского министерства обороны Алексей Резников сообщил, что на Украину прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU M270.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
Популярное
Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением

Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.

Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
NDP: погибших в СВО польских наёмников будут хоронить в могилах "по-американски"
В Кремле отказались комментировать петицию с призывом прекратить СВО
Американцы отдают свой военный антиквариат Зеленскому Сергей Лебедев Книги-маяки: Вселенная "Маленького принца" Юлия Петропавловская Принцип "мухи отдельно от котлет" перестаёт работать: еда из насекомых — новая норма Ольга Лебедева
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Опубликованы кадры результатов работы артиллерии ВС РФ по ВСУ в лесопосадках
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Последние материалы
Кандидат наук: регулярные тренировки могут не дать результата
Эксперт Котков: "Китай не будет ссориться из-за России с Западом"
Сивков: прибытие на Украину новой РСЗО из Франции не повлияет на ход СВО
"ОК" добавили функцию восстановления доступа к аккаунту по фото и жестам
В Минобороны Польши оценили вероятность вступления страны в войну как высокую
НАТО признаёт стремление Киева присоединиться к альянсу, "но ещё рано"
Rebelión: пытаясь сдержать РФ, ЕС совершил экономическое самоубийство
Ортопед Завадская: "Зимняя обувь часто приводит к появлению кожных инфекций"
Польша отказалась делиться с Украиной комплексами Patriot
На Украине создали двухтысячную "Армию восстановления"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников