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Политолог Ципис заявил, что Израиль может начать поставки оружия ВСУ из-за Ирана

Силовые структуры

Рано или поздно Израиль столкнётся с теми видами иранского оружия, которые применяются сейчас на Украине. Поэтому возрастает вероятность того, что Иерусалим будет поставлять орудия Киеву. Об этом заявил политолог Саймон Ципис в беседе с изданием "Взгляд".

"Украинский театр военных действий (ТВД) относительно далёк от Израиля. Это не зона наших стратегических интересов, но наши военные в итоге могут не устоять перед соблазном схлестнуться на этом далёком ТВД с боевыми системами Ирана, будь это дроны-камикадзе или какие-то другие виды вооружений", — сказал он.

Эксперт отметил, что для Израиля СВО является не только столкновением между РФ и Украиной, но и конфликтом систем вооружений Израиля и Ирана. Ципис подчеркнул, что в первую очередь Иерусалим готов поставить системы ПВО для ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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