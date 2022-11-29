Политолог Ципис заявил, что Израиль может начать поставки оружия ВСУ из-за Ирана

Рано или поздно Израиль столкнётся с теми видами иранского оружия, которые применяются сейчас на Украине. Поэтому возрастает вероятность того, что Иерусалим будет поставлять орудия Киеву. Об этом заявил политолог Саймон Ципис в беседе с изданием "Взгляд".

"Украинский театр военных действий (ТВД) относительно далёк от Израиля. Это не зона наших стратегических интересов, но наши военные в итоге могут не устоять перед соблазном схлестнуться на этом далёком ТВД с боевыми системами Ирана, будь это дроны-камикадзе или какие-то другие виды вооружений", — сказал он.

Эксперт отметил, что для Израиля СВО является не только столкновением между РФ и Украиной, но и конфликтом систем вооружений Израиля и Ирана. Ципис подчеркнул, что в первую очередь Иерусалим готов поставить системы ПВО для ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.