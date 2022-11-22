Командующий Военно-морских сил Ирана Амир Шахрам Ирани сообщил, что власти собираются оснастить корабли вертолётами и БПЛА. Их радиус действия составляет свыше двух тысяч километров.
"Мы впервые закупим ударные палубные вертолёты", — подчеркнул военный, слова которого приводит Fars.
Эта техника особенно необходима для защиты торговых судов, отметил Ирани. Он добавил, что новые дроны позволят использовать флот страны в любом месте.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обвинил иранских чиновников во лжи. Они комментировали сообщения о якобы поставках беспилотников в РФ.
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