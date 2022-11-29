Украинская армия несёт большие потери. Ежедневно сообщается о количестве ликвидированных боевиков киевского режима. Вчера, 29 ноября, в Сеть попало ужасающее видео с обожжёнными телами противника.
Несколько Telegram-каналов опубликовало данные кадры. Украинские военные обнаружили боевую машину пехоты американского производства, внутри которой находились останки их же коллег. Боевики выгружают сожжённые кости в пакеты и уносят их на носилках. Волонтёр из Украины, которая снимала видео, сообщает также о пяти ВСУшниках, которые сгнили в разгромленном подвале.
По этическим и моральным принципам мы не публикуем данное видео.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.