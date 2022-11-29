Обнаружена сожжённая американская БМП с костями боевиков ВСУ в Донбассе

Украинская армия несёт большие потери. Ежедневно сообщается о количестве ликвидированных боевиков киевского режима. Вчера, 29 ноября, в Сеть попало ужасающее видео с обожжёнными телами противника.

Несколько Telegram-каналов опубликовало данные кадры. Украинские военные обнаружили боевую машину пехоты американского производства, внутри которой находились останки их же коллег. Боевики выгружают сожжённые кости в пакеты и уносят их на носилках. Волонтёр из Украины, которая снимала видео, сообщает также о пяти ВСУшниках, которые сгнили в разгромленном подвале.

По этическим и моральным принципам мы не публикуем данное видео.