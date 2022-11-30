Российские пикирующие БПЛА уничтожают украинские танки: садятся на крышу

В ходе спецоперации на Украине российские войска используют пикирующие беспилотные аппараты, которые позволяют с точностью уничтожать украинские танки и живую силу противника, сообщили источники в силовых кругах.

Речь идёт о пикирующих барражирующих боеприпасах разработки ZALA Aero.

"БПЛА практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищённую крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека, — пояснил источник РИА Новости. — Таким образом обеспечивается гарантированное пробитие танка с выведением из строя его агрегатов и поражением экипажа".

Как подчеркнул собеседник агентства, нередко после "пике" дрона, в машине врага происходит подрыв боекомплекта. БПЛА не требуется оператор или спецхарактеристики для исполнения боевой задачи.