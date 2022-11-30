В ходе спецоперации на Украине российские войска используют пикирующие беспилотные аппараты, которые позволяют с точностью уничтожать украинские танки и живую силу противника, сообщили источники в силовых кругах.
Речь идёт о пикирующих барражирующих боеприпасах разработки ZALA Aero.
"БПЛА практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищённую крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека, — пояснил источник РИА Новости. — Таким образом обеспечивается гарантированное пробитие танка с выведением из строя его агрегатов и поражением экипажа".
Как подчеркнул собеседник агентства, нередко после "пике" дрона, в машине врага происходит подрыв боекомплекта. БПЛА не требуется оператор или спецхарактеристики для исполнения боевой задачи.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.