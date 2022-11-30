Марочко: командиры ВСУ считают, что у Киева нет ресурсов для атак на Сватово

Командиры украинских подразделений направили рапорты военно-политическому руководству страны с просьбой разъяснить целесообразность атак на Сватово. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьёзными потерями и нехваткой снарядов на этом направлении. Он подчеркнул: согласно разведданным, националисты не в силах перейти в наступление.

"В рапортах командиры просят разъяснить и обосновать целесообразность дальнейших наступательных действий при отсутствии необходимых ресурсов", — уточнил офицер в беседе с ТАСС.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные, находящиеся на линии боевого соприкосновения в районе населённого пункта Сватово, пытались прорвать российскую оборону сразу с трёх направлений. Как пояснил представитель Народной милиции, в результате неудачных атак ВСУ понесли большие потери. Он добавил, что им пришлось вернуться на старые позиции.