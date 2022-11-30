Российские войска, расположенные на левом берегу реки Днепр, продолжают возводить оборонительные сооружения.
О работе, проводимой на своих позициях, рассказали бойцы 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР. Главный акцент делается на использовании трофейной бронетехники и возведении инженерных сооружений.
"Постоянно находимся под огневым контактом противника, готовимся к этому, закапываемся поглубже, ведём ответный огонь на поражение", — сообщил офицер с позывным "Кот" о ситуации на данном участке фронта.
Пресс-служба НМ ДНР публикует видеоролик о тонкостях полевой фортификации на Херсонском направлении.
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Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.