Первый армейский корпус НМ ДНР возводит инженерные сооружения вдоль реки Днепр

Российские войска, расположенные на левом берегу реки Днепр, продолжают возводить оборонительные сооружения.

О работе, проводимой на своих позициях, рассказали бойцы 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР. Главный акцент делается на использовании трофейной бронетехники и возведении инженерных сооружений.

"Постоянно находимся под огневым контактом противника, готовимся к этому, закапываемся поглубже, ведём ответный огонь на поражение", — сообщил офицер с позывным "Кот" о ситуации на данном участке фронта.

Пресс-служба НМ ДНР публикует видеоролик о тонкостях полевой фортификации на Херсонском направлении.