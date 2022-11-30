Народная милиция: ВСУ потеряли до 50 человек и три бронетранспортёра в ЛНР

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 50 человек личного состава на территории ЛНР, сообщили в Народной милиции республики.

По информации ведомства, украинская армия также лишилась трёх бронетранспортёров, двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 13 автомобилей на этом направлении. Отмечается, что Вооружённые силы РФ совместно с военнослужащими Народных милиций ЛДНР продолжают развивать активные наступательные действия в этой зоне боёв.

"ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике, уничтожено до 50 человек личного состава", — подтвердили в Народной милиции.

Ранее офицер Андрей Марочко заявил, что у киевского режима нет ресурсов для атаки на Сватово в ЛНР. Он подчеркнул: командиры ВСУ направили рапорты военно-политическому руководству Украины с требованием разъяснить целесообразность перехода к наступлению.