Ходаковский о СВО: "Все скрытые или скрываемые до поры противоречия всплывают"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, какие процессы вскрывает СВО.

Ходаковский опубликовал комментарий к посту о том, что православные люди сплотились в желании помочь российской армии и о том, что на СВО лучше чувствуют, что такое Церковь.

"В….* не гармонизирует: она обостряет всё острое, разрывает всё тонкое, усложняет всё сложное. Все скрытые или скрываемые до поры противоречия всплывают наружу, и от того, насколько мы это понимаем — будет зависеть, насколько мы сможем удержаться от саморазрушения", — выразил своё мнение бывший руководитель донецкой "Альфы".

Ходаковский вспомнил, что в "сурковский период" его активно пытались дискредитировать.

"Но когда началась в….*, все стороны, пожалуй, кроме Стрелкова, оставили старые распри и переключились на дело. Пусть так и будет", — написал военачальник в своём микроблоге.

Ранее Александр Ходаковский пожаловался на качество интернета на фронте. Слабая сеть, по его словам, затрудняет использование современной техники на СВО.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.