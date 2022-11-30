CNN: под Артёмовском между подразделениями ВСУ нет связи

Руководство ВСУ жалуется, что под Артёмовском между подразделениями украинских военных нет связи.

Помимо этого, украинское командование констатирует сложности, связанные с эвакуацией раненых, и нехватку офицерского состава. Такую информацию озвучил телеканал CNN.

"Мы не можем достаточно быстро эвакуировать раненых и доставить боеприпасы", — пожаловался телеканалу один из командиров, которого зовут Пётр.

Другие опрошенные командиры отметили, что между их подразделениями нет связи и что у них не хватает младших офицеров, чтобы поддерживать боевой дух солдат.

Ранее экс-командующий НАТО в Европе, генерал США Уэсли Кларк озвучил опасение, что ВСУ могут оказаться в "огненной ловушке" под Артёмовском.

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