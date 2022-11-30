Большие потери ВСУ под Артёмовском: Зеленский отправляет воевать женщин

На Купянском, Артёмовском и Краснолиманском направлениях замечен резкий всплеск смертности среди ВСУ.

Причиной стало отсутствие первичной медпомощи.

Сегодня потери на Артёмовском направлении у ВСУ достигают до 500 человек в день. Если ранее на одного убитого приходилось трое раненых, то сегодня всё плачевнее — один к одному, пишет "Русская Весна".

Медучреждения забиты ранеными, в госпиталях не хватает мест. Раненых боевиков размещают в коридорах и подвалах. По последней информации, Залужный, выполняя приказ президента Украины не сдавать Артёмовск, перебросил с других фронтов туда всё что можно.

В СМИ накануне сообщили, что Украина мобилизовала более 50 тысяч женщин из-за острой нехватки мужчин. Таким образом, киевский режим прекрасно понимает, что разгром ВСУ здесь будет иметь негативный и демотивирующий эффект. А значит, Зеленский готов и далее отправлять на убой в "мясорубку" даже женщин, подытожили в издании.