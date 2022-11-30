Матвийчук: РФ вправе уничтожать любые объекты Украины, которые помогают ВСУ

Российские военные вправе уничтожать любые объекты инфраструктуры Украины, функционирующие в интересах армии этой страны, следует из заявления бывшего офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука.

В интервью URA.RU он отметил, что инфраструктуру, которую противник использует для подготовки к боям, не следует воспринимать в качестве гражданской. По его словам, такие объекты, исходя из норм международного права, автоматически превращаются в военные.

"И войска имеют право применять любое оружие для разрушения", — указал полковник.

Как пояснил Матвийчук, в текущих реалиях многие энергетические предприятия, подстанции, железнодорожные и газоперекачивающие насосные узлы Украины работают на выполнение оборонных задач.

Кроме того, он подчеркнул, что киевский режим своим поведением заставил Вооружённые силы РФ перейти к решительным действиям в ходе спецоперации.