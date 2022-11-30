В городе Запорожье морги переполнены телами националистов и наёмников

В пока еще находящимся под контролем Киева городе Запорожье морги переполнены трупами украинских националистов и наёмников.

Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в Telegram-канале.

"Одного морга не хватает, а значит, шайка наркоманов и нацистов, как обычно, врёт о потерях на фронте и особенно на Запорожском направлении", — в частности пишет сотрудник администрации области.

По его словам, от граждан Незалежной эту "чувствительную" информацию тщательно скрывают.

Напомним, спикер президента Украины Сергей Никифоров сказал, что информация о потерях является "чувствительной", и озвучивать её могут только главнокомандующий, глава минобороны и Зеленский, сказал он. Ранее было удалено видео с сообщением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших боевиках ВСУ.