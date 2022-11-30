Урсула фон дер Ляйен оговорилась: Бутусов опроверг данные о потерях ВСУ

Украинский журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов объяснил, почему заявления Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ не могут быть правдой.

Бутусов заверил, что безвозвратные потери украинской армии, озвученные немецким политиком Урсулой фон дер Ляйен, преувеличены.

"Если бы мы потеряли 100 тыс. военных, то раненых было бы более 400 тыс. А это гораздо больше, чем Украина вообще развернула в боевом составе", — отметил журналист.

Экс-советник министра обороны Украины подчеркнул, что ВСУ нуждается в помощи демократических стран, чтобы сократить потери на фронтах.

"Уважаемая госпожа Урсула фон дер Ляйен, конечно, оговорилась в оценке безвозвратных потерь украинских военных. Но она права в главном — потери украинского народа ужасно высоки", — признал Бутусов.

Ранее на заседании Еврокомиссии было озвучено, что потери Украины с начала российской специальной военной операции составили свыше 100 тысяч военнослужащих.