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Подразделения ВДВ РФ на Украине получили новый разведывательный комплекс "Взор"

Силовые структуры

Российские подразделения ВДВ, которые участвуют в спецоперации на Украине, получили новейший разведывательный комплекс "Взор". По сообщению источника, он представляет собой аппарат, который запускают из ручной ракетницы.

Подразделения ВДВ РФ на Украине получили новый разведывательный комплекс "Взор"

Масса "Взора" всего 300 граммов, что позволяет запущенному дрону оставаться незамеченным.

"Получили в опытную эксплуатацию партию из порядка 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки "Взор", — рассказал РИА Новости источник в военных кругах.

"Взор" запускается из ракетницы и может достигать высоты 250 метров и удалённости от пункта управления в 1200 километров. После, аппарат, оснащённый парашютом, медленно планирует вниз и фиксирует разведданные "по пути".

"В случае если бойцам удаётся подобрать приземлившуюся камеру, её можно повторно использовать в качестве камеры наблюдения за окружающей обстановкой", — резюмировал источник агентства.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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