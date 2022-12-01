Украинский пленный о подготовке ВСУ — "Стоит стадо баранов. Автомат не держали"

Никто не готовил боевиков ВСУ перед отправкой на линию фронта, рассказал пленный украинский солдат Сергей Ульянов. По его словам, многие впервые держали в руках автомат, а о боевом слаживании не было и речи.

По его словам, когда впервые их собрали командиры, солдаты были похожи не на квалифицированную армию, а скорее на "стадо баранов".

"Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве <…> говорит: "Ну я вам буду тактические учения проводить". Один раз мы собрались, встали, стоит стадо баранов, которые автоматы держат первый раз", — пояснил Ульянов РИА Новости.

Он уточнил, что единственное занятие длилось час. На нём им рассказали, как двигаться по пересечённой местности и как стрелять. Больше никаких учений для ВСУшников в Чугуеве не проводили.