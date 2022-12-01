Пленный Лазаренко: командование ВСУ пугает пытками со стороны военных РФ

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) запугивает военнослужащих пытками в российском плену и врёт об отношении россиян к пленным. Об этом рассказал попавший в плен боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко.

Он заявил в беседе с РИА Новости, что командиры стращали солдат тем, что в плену их убьют или отрежут пальцы.

Но, по словам пленного, всё оказалось совсем не так: российские военные дали ему воду, тушёнку и чай.

Лазаренко добавил, что даже просил военных РФ расстрелять его при попытке к бегству, так как после рассказов своего командования боялся возможных пыток.